Ляшко рассказал об ограничениях при проведении спортивных мероприятий на улице
Фото: главный санврач Виктор Ляшко (РБК-Украина/Виталий Носач)
В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в условиях карантина. В частности, во время таких мероприятий действует ряд ограничений.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Проведение спортивных мероприятий на улице разрешено с соблюдением следующих правил:
- спортивные мероприятия могут организовываться в регионах, в которых отсутствуют дополнительные карантинные ограничения, запрещающие их проводить;
- перед каждым забегом марафона необходимо провести опрос на наличие симптомов респираторной болезни и провести термоскрининг всех участников и официальных лиц мероприятия;
- лица, у которых выявлены признаки респираторной болезни и/или выявлено температуру тела более 37,2, не допускаются к участию в мероприятии;
- заболевшие и те, у которых есть подозрение на COVID-19, отстраняются от участия на время самоизоляции или болезни;
- персонал, волонтеры и судьи соревнования должны быть в масках, контроль над этим возложен на организаторов мероприятий;
- регистрация на мероприятие проводится онлайн;
- вход в стартовый коридор мероприятия разрешается только участникам в соответствии с квотой;
- в случае проведения мероприятия с количеством до тысячи участников, старты должны проходить с ограничением количестве не более 100 участников в одной "волне";
- при проведении соревнования с более чем тысячей участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.
При этом запрещено:
- обмениваться личными вещами (полотенца, халаты и т.д.) с другими участниками;
- размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона ограничений "красной" зоны.
Также Ляшко отметил, что физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме.
Напомним, в Украине по состоянию на 14 мая почти все регионы находятся в "желтой" зоне карантина. Сегодня в "оранжевую" зону вернули Николаевскую область.