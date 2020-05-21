Ляшко може піти на вибори мера Києва, - джерело

Кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Джерела видання у президентській партії цього не виключають.

Про це говориться у матеріал РБК-Україна "Виклик Кличку: хто боротиметься за посаду мера Києва".

Джерела видання у партії "Слуга народу" цього не виключають, втім прес-секретар самого Ляшка цю інформацію не підтвердила.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва. Парламентарії від СН підписали відповідне звернення до президента Володимира Зеленського.

Як зазначається, фракція "Слуги народу" до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії. При цьому є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів.

Додамо, раніше в фракції "Слуги народу" заявили, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні через коронавірус навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни в Конституцію.