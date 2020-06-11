Ляшко объяснил резкий рост количества новых случаев COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В ближайшие дни количество новых случаев будет расти

Подавляющее количество зарегистрированных за прошедшие сутки случаев коронавируса касается Львовской и Волынской областей. В этих областях образовались очереди из анализов на COVID-19, поэтому образцы передают в другие регионы.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас во Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус, больше только у Киева. На этой неделе планируется полностью устранить эти очереди, поэтому количество зарегистрированных случаев может расти.

"Во Львовской области еще осталось 2000 образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс лабораторию и мы силами национальной референс лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны", - заявил Ляшко.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине было зарегистрировано почти 700 новых больных коронавирусом, что является наибольшим показателем за время пандемии.

Вспышки коронавируса наблюдаются сразу в 5 областях, среди которых Львовская.

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Автор: Дмитрий Левицкий