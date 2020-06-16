Ляшко назвав умови, за яких не буде перенесення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я назвало умови, необхідні для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, кількість активних хворих не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення.



Про це РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.



"Зараз розроблені попередні показники, яким повинна відповідати країна при проведенні ЗНО. Зокрема, це: кількість активних хворих не повинна перевищувати 60 випадків на 100 тисяч населення (зараз у нас 37); кількість областей, які перевищують національні епідеміологічні критерії, не перевищує 50%", - розповів Ляшко.



За його словами, Держпродспоживслужба отримала доручення посилити контроль у місцях проведення ЗНО.

Так, виписані вимоги, які мають гарантувати безпеку при проведенні ЗНО:



• інформування учасників ЗНО, до його початку, про симптоми та профілактику коронавірусної хвороби;

• визначення маршрутів учасників тестування з метою забезпечення найменшого контакту між групами учасників;

• складання графіку, за яким відбувається допуск учасників у будівлю тестування;

• визначення місць розсадки учасників тестування з дотриманням соціальної дистанції;

• перед початком тестування усім повинні провести скринінгову термометрію;

• допуск до будівлі здійснюється лише в одягненій медичній масці;

• забороняється допуск у будівлю тестування супроводжуючих осіб;

• організовуються місця для обробки рук антисептиками.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я до 20 червня вирішить, чи проводити ЗНО в поточному році, а на сьогодні підстав для скасування немає.

Як писало РБК-Україна, раніше в.о. міністра освіти України Любомира Мандзій заявляла, що ЗНО можуть перенести на серпень або провести в режимі онлайн.