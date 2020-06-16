Ляшко назвал условия, при которых не будет переноса ВНО

Число активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения
Министерство здравоохранения назвало условия, необходимые для проведения внешнего независимого оценивания. В частности, количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения.
Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Сейчас разработаны предварительные показатели, которым должна отвечать страна при проведении ВНО. В частности, это: количество активных больных не должно превышать 60 случаев на 100 тысяч населения (сейчас у нас 37), количество областей, которые превышают национальные эпидемиологические критерии, не превышает 50%", - рассказал Ляшко.
По его словам, Госпродпотребслужба получила поручение усилить контроль в местах проведения ВНО.
Так, выписаны требования, которые должны гарантировать безопасность при проведении ВНО:
• информирование участников ВНО, до его начала, о симптомах и профилактике коронавирусной болезни;
• определение маршрутов участников тестирования для обеспечения минимального контакта между группами участников;
• составление графика, по которому происходит допуск участников в здание тестирования;
• определение мест рассадки участников тестирования с соблюдением социальной дистанции;
• перед началом тестирования всем должны провести скрининговую термометрию;
• допуск в здание осуществляется только в одетой медицинской маске;
• запрещается допуск в здание тестирования сопровождающих лиц;
• организуются места для обработки рук антисептиками.
Напомним, Министерство здравоохранения до 20 июня решит, проводить ли ВНО в текущем году, а на сегодня оснований для отмены нет.
Как писало РБК-Украина, ранее и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий заявляла, что ВНО могут перенести на август или провести в режиме онлайн.
Автор: Анастасия Светлевская