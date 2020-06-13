Ляшко назвав області, в яких безпечно відпочивати в Україні

Українці можуть поїхати в щонайменше чотири області
В Україні на фоні пандемії коронавірусу безпечно відпочивати щонайменше в чотирьох областях. Там показники захворюваності відповідають критеріям, задекларованим урядом.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що в цих областях наразі відкрито все, і українці можуть відправитися туди на відпочинок.
"Відкрито все зараз в областях, в яких показники відповідають критеріям, задекларованих урядом. Тобто можна поїхати в Одеську, Херсонську область, в Запорізьку, Миколаївську, і відпочивати в Україні", - сказав Ляшко.
Також він нагадав, що з 15 червня відкриваються зовнішні авіаперельоти.
"Євросоюз говорить також, що з 1 липня відриє свої кордони для іноземних громадян третіх країн, якщо ці країни дотримуються певних епідоміологічних норм", - додав головний санітарний лікар.
РБК-Україна писало, що Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину.
Раніше повідомлялося, що майже всі країни Європейського союзу пройшли першу хвилю коронавірусу.
Автор: Инна Собора