ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ

Новини » Коронавірус     12.06.2020 - 13:17
Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всі 10 регіонів перевищують показник за кількістю хворих коронавірусом

В Україні збільшилася кількість регіонів, які не можуть почати ослаблення карантинних обмежень. Станом на 12 червня не відповідають вимоги Міністерства охорони здоров'я Києва і ще дев'ять областей.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Відзначається, що крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. У всіх десяти регіонах виявлено понад 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.

Ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

  • инцидентность захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Раніше РБК-Україна писало, що київська влада заявила про готовність посилити карантин, якщо кількість хворих на 100 тисяч населення збільшиться до 24.

Зазначимо, в Україні другий день поспіль фіксують майже 700 нових випадків захворювання коронавірусом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся