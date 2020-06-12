Київ і дев'ять областей не готові до ослаблення карантину, - МОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Всі 10 регіонів перевищують показник за кількістю хворих коронавірусом

В Україні збільшилася кількість регіонів, які не можуть почати ослаблення карантинних обмежень. Станом на 12 червня не відповідають вимоги Міністерства охорони здоров'я Києва і ще дев'ять областей.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Відзначається, що крім столиці, вимогам Моз не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області. У всіх десяти регіонах виявлено понад 12 випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 7 днів.

"Перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантину, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям", - зазначили в Моз.

Ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

инцидентность захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Раніше РБК-Україна писало, що київська влада заявила про готовність посилити карантин, якщо кількість хворих на 100 тисяч населення збільшиться до 24.

Зазначимо, в Україні другий день поспіль фіксують майже 700 нових випадків захворювання коронавірусом.

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Автор: Игорь Литвиненко