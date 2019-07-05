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Ляшко: мільярди треба витрачати на пенсії, а не на повторний друк бюлетенів

Новини » Вибори 2019    05.07.2019 - 16:21
Ляшко: мільярди треба витрачати на пенсії, а не на повторний друк бюлетенів
Фото: Олег Ляшко (з відкритих джерел)

Ляшко прокоментував рішення суду щодо пережеребкування

Рішення Шостого апеляційного адмінсуду про пережеребкування політичних партій – це маніпуляції для зриву дострокових парламентських виборів. Про це заявив лідер Радикальної партії заявив Олег Ляшко, передає прес-служба політсили.

Політик наголосив, вибори до Верховної ради мають відбутись 21 липня і ніхто не має права цьому завадити.

"Номінально позивачем цього рішення є Поплавський, який втік зі свого округу, а тепер очолив партію аграрних олігархів, які хочуть дерибанити землю", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що всякі маніпуляції і "замовні" судові рішення, які зривають виборчий процес – це намагання вкрасти в українців можливість мати нову владу. Це злочин перед людьми і перед Конституцією, наголосив лідер радикалів.

Політик звернув увагу і на те, що виборча кампанія вже на фінальній стадії і на її повторне проведення гроші знову візьмуть з кишень українців.

"Вже надруковано 6 мільйонів бюлетенів. Багато партій виготовили партійну продукцію, витратили гроші. Хто буде все це оплачувати знову? З державного бюджету і знову українці платитимуть мільярди зі своєї кишені? То офіси нові шукають, то бюлетені по третьому колу друкують за рахунок українців. Немає куди дівати гроші? Зарплати та пенсії людям підніміть, відновіть державний контроль за цінами, тарифи знизьте. А вони кажуть, що на чорнобильців, на дітей війни, на житло для молоді грошей немає, а щоб компенсувати повторний друк бюлетенів і витрати партій на вибори – на це в них гроші є. Це антисоціальна та антинародна політика нинішньої влади!", - підкреслив Ляшко.

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