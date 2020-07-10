ВООЗ виступила проти повернення повного карантину

Фото: ВООЗ (flickr.com/us-mission)

У ВООЗ не виключають, що жорсткий карантин повинен зберегтися там, де виявляють спалахи вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти повернення до жорсткого карантину для протидії поширенню COVID-19. Проте в організації не виключають таку необхідність в деяких країнах, якщо не відслідковувати спалахи хвороби.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан.

"Ми і багато вчені говорили, що як тільки жорсткий карантин закінчиться, завжди буде ризик нових спалахів захворювання, з'явиться можливість передачі вірусу", - повідомив він.

При цьому він відзначив, що ВООЗ турбують великі кластери захворювання, коли відбуваються спалахи і швидкі передачі вірусу, які можуть викликати нові вогнища.

"Так ми зможемо уникнути другої хвилі захворювання і повернення до жорсткого карантину", - сказав Райан.

Нагадаємо, ВООЗ створила комісію для розслідування дій під час пандемії COVID-19.

Крім того, ВООЗ констатувала погіршення ситуації з коронавірусом у світі.