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ВООЗ зафіксувала рекордну добову кількість випадків COVID-19 у світі

Женева, Неділя 12 липня 2020 22:11
ВООЗ зафіксувала рекордну добову кількість випадків COVID-19 у світі
Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість випадків перевищила показник за 10 липня

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у неділю, 12 липня, зафіксувала найбільшу добову кількість нових випадків коронавірусу у світі від початку пандемії. За останні 24 години у світі зареєстрували понад 230 тисяч хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з щоденним звітом ВООЗ, за минулу добу у світі зафіксували 230 370 нових випадків коронавірусу, що на 2 тисячі перевищує показники, зареєстровані організацією 10 липня. При цьому смертність залишається на рівні близько 5 тисяч випадків на день.

Найбільше зростання випадків коронавірусу зафіксовано у США, Бразилії, Індії та Південній Африці.

Загальна кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 13 мільйонів.

Нагадаємо, в Україні захворюваність на коронавірус знову пішла на спад, за минулу добу зафіксували менше ніж 700 нових випадків.

Однак, до послаблення карантину в Україні досі не готові 7 областей.

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