Карантин в Україні: "помаранчева" зона продовжує збільшуватись, а "жовта" - скорочуватись
Фото: в Україні збільшилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні збільшилась "помаранчева" зона карантину. З сьогоднішнього дня у ній перебуває три області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Жовта" зона
Другу добу поспіль ця зона зменшується. Сьогодні вибула ще й Одеська область. Зараз в цю зону входять:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
"Червона" зона
У цій зоні без змін після параду виходу областей минулого тижня. В ній перебувають такі регіони:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Помаранчева" зона
Ця зона розширилась до трьох областей і сьогодні в ній перебувають:
- Донецька,
- Закарпатська,
- Одеська області.