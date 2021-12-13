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Карантин в Україні: "помаранчева" зона продовжує збільшуватись, а "жовта" - скорочуватись

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 08:45
Карантин в Україні: "помаранчева" зона продовжує збільшуватись, а "жовта" - скорочуватись Фото: в Україні збільшилась "помаранчева" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні збільшилась "помаранчева" зона карантину. З сьогоднішнього дня у ній перебуває три області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;помаранчева&quot; зона продовжує збільшуватись, а &quot;жовта&quot; - скорочуватись

"Жовта" зона

Другу добу поспіль ця зона зменшується. Сьогодні вибула ще й Одеська область. Зараз в цю зону входять:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька області.

"Червона" зона

У цій зоні без змін після параду виходу областей минулого тижня. В ній перебувають такі регіони:

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

"Помаранчева" зона

Ця зона розширилась до трьох областей і сьогодні в ній перебувають:

  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Одеська області.
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