Бориспільський міський районний суд відпустив на поруки колишнього народного депутата Олега Ляшка. Про це повідомляє РБК-Україна.

Рішенням Бориспільського суду Ляшко відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини".

Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд розглядав клопотання прокуратури про арешт колишнього нардепа Олега Ляшка. Прокуратура просила взяти колишнього нардепа під варту.

Ляшко підозрюють у побитті народного депутата Андрія Геруса. У прокуратурі підкреслили, що зазначені дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

У ході судового засідання стало відомо, що троє народних депутатів готові взяти на поруки Олега Ляшка - Михайло Волинець, Вікторія Сюмар та Валентин Наливайченко. Однак колишній народний депутат заявив, що він цього не потребує.

РБК-Україна повідомляло, що 6 листопада в залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" сталася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

Ляшко звинуватив Геруса в лобіювання російських інтересів в зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.