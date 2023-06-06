Пощечина России. Вучич не против, если сербское оружие будут поставлять Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что ему известно о сообщениях правительства США о том, что сербские боеприпасы попали в Украину через посредников. Он заявил, что не планирует останавливать это.

"Возможно ли, что это происходит? У меня нет сомнений, что это может произойти. Какая альтернатива? Не производить их? Чтобы не продать?" - сказал он.

Вучич понимает, что сербское оружие может попасть в Киев: "Я не дурак. Я знаю, что часть оружия может попасть в Украину".

Лидер Сербии признал, что пытается балансировать между Украиной и Россией. При этом он подчеркнул, что не намерен помогать российским военным усилиям.

Так, Вучич отметил, что страна присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например, (технологий - ред.) двойного использования в беспилотниках... Мы не будем центром для реэкспорта чего-либо в Россию", - сказал он.

По словам Вучича, ранее он каждые три месяца общался с российским диктатором Владимиром Путиным. А сейчас уже год не поддерживает контакты с Кремлем, кроме приема гостей из Москвы.

Позиция Сербии в войне РФ против Украины

После начала полномасштабного вторжения Сербия не встала на сторону Украины. Страна также отказалась присоединиться к западным санкциям против России.

СМИ сообщали, что Сербия может поставлять боеприпасы Украине и России, однако Вучич называл такие заявления "откровенной ложью" и заявил, что его страна не снабжает боеприпасами воюющие стороны и запрещает реэкспорт снарядов другим странам.

Однако позже президент Сербии Вучич предположил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников, отметив, что экономика страны должна расти.

А в апреле СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

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