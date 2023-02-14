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Показуха перед "Рамштайном". В России активизировались полеты самолетов "судного дня"

Фото: в России активизировались полеты самолетов "судного дня" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 14 февраля, над территорией России была замечена странная активность самолетов, которые в случае глобальной опасности могут стать командными пунктами. Речь идет о так называемых самолетах "судного дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

В небе над страной оккупантом было замечено сразу четыре самолета, находящихся в ведении аппарата минобороны РФ. Два из них принадлежат к воздушным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН. Как известно, два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве в направлении Архангельска, однако через некоторое время они вернулись назад.

Фото: в России активизировались полеты самолетов "судного дня" (defence-ua.com)

Известно, что Ту-214ПУ-СБУС – это специальная модернизация Ту-204. Основное его предназначение – быть воздушным командным пунктом. ТУ в нем содержится весь комплекс средств, направленных на управление войсками в небе.

Самолет содержит мощные средства связи. Ту-214ПУ-СБУС - фактически является таким же самолетом "судного дня", как и специализированный "путинский" Ил-80. Кроме этого, он может быть ретранслятором и обеспечивать устойчивую связь между разными командными пунктами в случае, если другие средства связи не работают.

Однако полет двух самолетов RA-64529 и RA-64530 является довольно странным явлением.

Фото: самолет Ту-214ПУ-СБУС (defence-ua.com)

А вот Ту-214ОН имеет регистрационный номер RF-64525. Самолет фактически является воздушным комплексом разведки, как оптической, так и радиотехнической. Однако напомним, что 18 декабря 2021 года РФ официально вышла из договора "об открытом небе".

Фото: самолет Ту-214ОН (defence-ua.com)

Что касается Ту-154 с регистрационным номером RA-85843. Ранее сообщалось, что до 2020 года он был не в летном состоянии семь лет. Однако, скорее всего, его назначение не изменилось - он остался пассажирским судном.

Как оказалось впоследствии, в небе над Москвой сегодня был замечен и пятый самолет, еще один Ту-154 (RA-85563). Он известен тем, что в 2011 году чуть не разбился после многолетнего перерыва. Тогда официально заявили, что бортовой инженер ошибся в присоединении автоматической системы управления к бортовой системе питания самолета.

Фото: в России активизировались полеты самолетов "судного дня" (defence-ua.com)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские корабли впервые за последние 30 лет стали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Ранее Буданов заявил, что россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Потому что понимают, что это приведет к развалу их государства.

Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий пояснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов устрашения.

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