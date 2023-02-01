Россия не применит ядерное оружие, - Буданов

Россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку понимают, что это приведет к развалу их государства.

"РФ - страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет", - сказал генерал-майор.

Буданов отметил, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду.

"И они это очень хорошо знают", - добавил начальник ГУР.