Россия не применит ядерное оружие, - Буданов
Россияне не решатся применить ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку понимают, что это приведет к развалу их государства.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление сделал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью газете The Washington Post.
"РФ - страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет", - сказал генерал-майор.
Буданов отметил, что нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду.
"И они это очень хорошо знают", - добавил начальник ГУР.
Напомним, ранее заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий объяснил, что РФ использует ядерное оружие как один из элементов запугивания.
При этом, по его словам, агрессор даже не испытывал боевой заряд на ракетах "Искандер" или "Калибр".
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