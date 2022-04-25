У Львівській ОВА спростували чутки про вибухи в Яворівському районі

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заперечив інформацію з мережі про нібито вибухи в Яворівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис очільника області у Facebook.

Козицький спростував чутки та порадив мешканцям області довіряти лише офіційним повідомленням. Якщо ж вони побачили підозрілі об'єкти, то краще сповістити чат-бот "Шось летить".

"Інформація про вибухи у Яворівському районі, яку активно поширюють деякі телеграм-канали та медіа, не відповідає дійсності! Жителі Львівщини, черпайте новини про ситуацію на Львівщині лише з офіційних джерел", – написав голова ОВА.

Вранці Росія завдала удару по залізничній станції "Красне" на Золочівщині. Внаслідок обстрілу стався вибух на тяговій підстанції.