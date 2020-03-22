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У Житомирській області підозрюють коронавірус у ще однієї людини

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 14:04
У Житомирській області підозрюють коронавірус у ще однієї людини
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 22 березня у Житомирській області не зафіксовано нових випадків зараження

У Житомирській області 21 березня надійшов матеріал з підозрою на коронавірус від жителя Бердичева. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Зазначимо, станом на 22 березня у Житомирській області не зафіксовано нових випадків зараження Covid-19.

Нагадаємо, МОЗ уточнив інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві, про останній випадок у столиці повідомлять пізніше. У міністерстві зазначили, що вчора по Києву виник дизбаланс у звітуванні щодо одного випадку.

Також у МОЗ розповіли, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні необхідно носити маску, бо всі можуть бути потенційно інфікованими Covid-19.

Станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

РБК-Україна писало, що режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

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