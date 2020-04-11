ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області зафіксували п'яту смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 22:41
У Львівській області зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавірусу померла 75-річна жінка

У Львівській обласній лікарні сьогодні зафіксували смерть хворої на коронавірус пацієнтки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської обласної державної адміністрації (ОДА),

За словами очільника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрія Васька, сьогодні в обласній інфекційній клінічній лікарні померла 75-річна жінка. До лікарні вона потрапила 7 квітня. Коронавірус у жінки підтвердили вчора, 10 квітня.

Зазначається, що у померлої були супутні хвороби, зокрема захворювання серцево-судинної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові підтвердили коронавірус у померлого раніше пацієнта. Чоловік помер у лікарні в ніч на 9 квітня, але результати аналізів стали відомими ввечері 10 квітня. У чоловіка була хронічна пневмонія.

Також РБК-Україна писало про смерть хворого на коронавірус пацієнта у Черкаській інфекційній лікарні. До лікарні чоловіка госпіталізували 6 квітня у тяжкому стані. У чоловіка була складна кардіологічна патологія.

Крім того, хворий на коронавірус 71-річний чоловік помер сьогодні у Кропивницькому. У чоловіка було запалення легень. Це вже шоста смерть від коронавірусу в Кіровоградській області.

У Донецькій області підтвердили 5 випадків одужання від COVID-19 В Одеській області коронавірус виявили у двох дітей
Новини України Львовская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся