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У Черкаській області помер пацієнт з COVID-19

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 20:38
У Черкаській області помер пацієнт з COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До лікарні хворий потрапив у тяжкому стані

У Черкаській інфекційній лікарні сьогодні помер хворий на коронавірус пацієнт. Про це повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА) Роман Боднар на своїй сторінці у Facebook.

За даними керівника ОДА, сьогодні у лікарні зафіксували смерть 73-річного чоловіка, який проживав на території області. До лікарні хворого госпіталізували 6 квітня у тяжкому стані.

Зазначається, що у чоловіка була складна кардіологічна патологія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові коронавірус підтвердився у раніше померлого пацієнта. Чоловік помер в ніч на 9 квітня, але результати його аналізів на коронавірус стали відомі лише вчора ввечері. У лікарню він потрапив з хронічною пневмонією.

Також РБК-Україна писало, що у Кропивницькому помер хворий на коронавірус 71-річний чоловік. У померлого було запалення легень. Це вже шоста смерть від коронавірусу в області.

Як відомо, станом на ранок 11 квітня в Україні лабораторно підтвердили 2511 випадків зараження коронавірусом. Жертвами хвороби стали 73 пацієнти.

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