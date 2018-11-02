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Главу однієї з райадміністрацій Львівській області затримали на хабарі

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 17:58
Фото: затримання на хабарі (kobl.gp.gov.ua)
Фото: затримання на хабарі (kobl.gp.gov.ua)

Правоохоронці затримали голову Радехівської РДА Львівської області

Правоохоронці сьогодні, 2 листопада, затримали голову Радехівської районної держадміністрації Львівської області, який вимагав та отримав одну тисячу доларів хабара за підписання договору про продовження терміну дії оренди земельної ділянки одному з місцевих товариств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зараз правоохоронцями перевіряється причетність місцевих депутатів районної ради до вчинення злочину, які попередньо на сесії ради затвердили технічну документацію зазначеної земельної ділянки.

На даний момент тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про затримання голови РДА в порядку ст. 208 КПК України, готується йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

 

Фото: затримання на хабарі (kobl.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сихівський районний суд Львова просудив на 9 років позбавлення волі колишнього міського голову міста Миколаїв у Львівській області за одержання ним хабара в 1 млн гривень.

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