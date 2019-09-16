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У Києві стріляли у рятувальників під час гасіння пожежі

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 10:31
У Києві стріляли у рятувальників під час гасіння пожежі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В сторону рятувальників було здійснено п'ять пострілів з револьверу

У Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники гасили пожежу на території приватного житлового будинку у Голосіївському районі. Згодом, в їх сторону було здійснено п'ять пострілів з револьверу системи "Наган", переобладнаному для відстрілу гумових куль.

"Саме під час розвідки в приватному будинку в сторону рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. В середині будинку перебував його мешканець, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу 17-ї ДПРЧ дав команду особовому складу лишити територію приватної садиби. На той момент займання вже було ліквідовано. Господар садиби вийшов на подвір’я та здійснив ще кілька пострілів в сторону пожежних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

На прохання вогнеборців припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрілка. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

"Під час затримання, господар добровільно віддав зброю та вибачився за свій вчинок, пояснивши, що одразу не впізнав рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у столичному тролейбусі на вулиці Федорова, в результаті чого постраждали 2 людини.

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