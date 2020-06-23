У Львівській області вийшла з берегів річка, затоплено село

Наразі поліція та рятувальники надають мешканцям села необхідну допомогу
Сьогодні у Львівській області через сильні дощі вийшла з берегів річка Туринка. Внаслідок повені було підтоплено село Зарічне.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Як повідомляється, річка Туринка вийшла з берегів близько третьої години ночі та підтопила близько 100 житлових будинків і 105 господарських будівель. Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція.
Зокрема, вони надають мешканцям села необхідну допомогу, стежать за безпекою дорожнього руху та підтримують правопорядок.
Як зазначається, за допомогою човнів рятувальники допомогли вже трьом особам, з них одна потребувала медичної допомоги.
Правоохоронці закликають водіїв тимчасово утриматися від поїздок дорогами між населеними пунктами Великі Дідушичі - Зарічне, Баня Лисовецька - Лани Соколівські. Також ділянками доріг між селами Лани Соколівські - Малі Дідушичі та Подорожне - Зарічне. Там через повінь тимчасово обмежено рух транспорту.
Нагадаємо, у зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області затопило 9 районів, введені надзвичайні заходи безпеки.
Також там було оголошено синоптиками червоний рівень небезпеки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок ускладнення погодних умов в Україні сталось чотири зсуви ґрунту, та знеструмлено 209 населених пунктів у 7 областях.
Автор: Андрій Козловський