У Львівській області з військової частини викрали подаровану США оптику

Зі складу військової частини викрали оптику на суму майже 4,5 млн гривень

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Львове разоблачили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму почти 4,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что в 2017 году из воинских частей во Львовской области похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Эти оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

"По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества", - сообщили в ГБР.

В пресс-службе отметили, что военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Напомним, 28 декабря прошлого года во Львовской области огласили приговор солдату из-за похищения оружия и боеприпасов.

Ранее РБК-Украина писало, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудование из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия.