У Львівській області три дні гасили пожежу на сміттєзвалищі

Складність гасіння полягала у віддаленості вододжерела і шквальним вітром

Во Львовской области спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке которую тушили в течение трех дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов в г. Новояворовск, Яворивского района было ликвидировано 12 марта в 13:55. Сообщение о возгорании на территории свалки спасатели получили еще утром 10 марта.

"В течение 3 дней спасатели приложили максимум усилий, чтобы ликвидировать горение. Площадь пожара составила 8000 кв.м. Сложность тушения пожара заключалась в удаленности водоисточника и малых запасах воды. Ближайший водоем расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, ликвидация пожара осложнялась неблагоприятными погодными условиями, в частности, шквалистым ветром", - говорится в сообщении.

Причину возникновения возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели в течение двух дней 5 и 6 февраля тушили пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

РБК-Украина писало, что 11 марта в Красногоровке Донецкой области во время пожара погибли четыре человека.