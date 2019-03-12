В Красногорівці при пожежі загинули чотири особи

Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

При пожежі в Красногорівці загинула сім'я з чотирьох осіб

В Красногорівці Донецької області під час пожежі загинули чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку у Красногорівці. В 20:42 пожежу на площі 150 квадратних метрів вже локалізували, а о 21:11 загасили.

"На місці рятувальники виявили тіла 4 загиблих, з них двоє дітей і двоє дорослих", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа в Красногорівці (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня під Дніпром горів завод пластмасових виробів. Вогонь охопив більше трьох тисяч квадратних метрів території, в результаті пожежі постраждалих не було.

На початку березня в Києві на вулиці Білицькій (Подільський район) майже повністю вигорів через твердопаливний котел триповерховий приватний будинок. За попередніми даними, мешканці розпалили твердопаливний котел для обігріву будинку, труба сильно нагрілася і від неї почала плавитися облицювання будинку. Інформації про постраждалих в результаті пожежі не було, за медичною допомогою ніхто не звертався.