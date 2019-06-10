У Чернівецькій області в таборі отруїлися 30 дітей

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Зараз у таборі працюють лікарі, які з'ясовують причини захворювання

У Чернівецькій області в селі Репужинці Заставнівського району в таборі отруїлися 30 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання АСС.

Дзвінок про нездужанні дітей отримали фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України. Як розповів заступник директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Сергій Торський 9 червня отримали повідомлення про скарги на біль у животі і блювання в 30-ти дітей, що відпочивають у таборі в Репужинцях. Зараз туди виїхали фахівці з лабораторії і медики Заставненської ЦРЛ.

За словами керівника ГУ Держпродспоживслужбы Чернівецькій області Олександра Александрюка, у хворих дітей спостерігалася нудота і блювота.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області через отруєння на весіллі в лікарню госпіталізовано 18 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні в Дніпрі госпіталізували 12 школярів. Поліція проводила перевірку за фактом погіршення самопочуття школярів.