У Києві зіткнулися сім автомобілів, постраждала дитина

ДТП сталося в Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва відбулась подвійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю семи автомобілів. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Повідомляється, що вантажівка "КамАЗ" вдарила вантажівку Renault, у зв'язку з чим водій не впорався з керуванням і його занесло у дворі приватного будинку, де в цей час грали діти. Від удару вантажівка знесла залізні ворота і бетонний паркан.

Коли на місце події приїхали патрульні для того, щоб оформити ДТП, на їхніх очах і на тому ж місці сталася ще одна аварія за участю чотирьох легкових автомобілів і фури DAF, яка зачепила Lada Kalina, Chevrolet, Renault і BMW. Машини розкидало на кілька десятків метрів. У ДТП постраждала однорічна дівчинка.

Фото (espreso.tv)

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Деснянському районі Києва автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди влетів у натовп людей. За інформацією поліції, на перехресті сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті якого п'ятеро людей, серед них - 6-річна дівчинка, з салонів автомобілів з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.