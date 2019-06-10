У Львівській області шахтарі перекрили міжнародну трасу

Фото: протест шахтарів (lmn.in.ua)

Шахтарі вимагають виплати зарплати

Близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська у селі Смереків Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Вказано, що шахтарі перекрили також дорогу поблизу села Воля-Висоцька. Основна вимога протестуючих - виплатити заборгованість зарплат за березень, квітень та травень.

Повідомляється, що кожні 15 хвилин пікетувальники пропускають кілька машин.

"Ми вимагаємо, щоб нам виплатили заборгованість по зарплаті. Нам потрібно годувати сім’ю. Про шахтарів забули, але ми про себе нагадуємо", - розповів шахтар Ігор Чулков.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями. Зазначалося, що бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці шахтарів і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Також гроші планувалося направляти на модернізацію вуглевидобувних підприємств.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський під час візиту на шахту "Лісова" у Львівській області, де під час обвалу загинули двоє гірників, оголосив, що скличе засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) для обговорення проблем вугільної галузі.

Так, засідання РНБО відбулося 31 травня 2019 року.