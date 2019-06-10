ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 13:58
Во Львовской области шахтеры перекрыли международную трассу
Фото: протест шахтеров (lmn.in.ua)

Шахтеры требуют выплаты зарплаты

Около полусотни горняков перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Указано, что шахтеры перекрыли также дорогу близ села Воля-Высоцкая. Основное требование протестующих - выплатить задолженность зарплат за март, апрель и май.

Сообщается, что каждые 15 минут пикетчики пропускают несколько машин.

"Мы требуем, чтобы нам выплатили задолженность по зарплате. Нам нужно кормить семью. О шахтерах забыли, но мы о себе напоминаем", - рассказал шахтер Игорь Чулков.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности перед шахтерами. Отмечалось, что бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги планировалось направлять на модернизацию угледобывающих предприятий.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области, где во время обвала погибли два горняка, объявил, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для обсуждения проблем угольной отрасли.

Так, заседание СНБО состоялось 31 мая 2019 года.

Во Львовской обл. в результате ДТП пострадали более 10 человек На акции в Переяслав-Хмельницком забросали петардами отделение полиции
Новости Украины ЛьвовпротестшахтерыЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь