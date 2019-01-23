Кабмін затвердив порядок погашення заборгованості перед шахтарями

Ілюстративне фото (УНІАН)

Порядок затверджено у рамках реструктуризації вугільної галузі

Кабінет міністрів України затвердив порядок витрачання бюджетних коштів на реструктуризацію вугільної галузі. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, постановою Кабміну затверджується порядок використання коштів за бюджетною програмою підтримки галузі. Документ визначає Міненерго головним розпорядником коштів, а державні шахти - одержувачами. Також у порядку вказано, що кошти не зможуть отримати шахти, які визнані банкрутом або знаходяться в стадії ліквідації.

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою зарплати, а також на погашення заборгованостей. Також гроші будуть спрямовані на модернізацію вуглевидобувних підприємств.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили про критичну ситуацію з модернізацією шахт. За словами міністра Ігоря Насалика, без належного фінансування шахти можуть бути затоплені.

Зазначимо, станом на початок грудня заборгованість по заробітній платі шахтарям становила 196 мільйонів гривень.