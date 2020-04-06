У Львівській області в ДТП загинуло двоє поліцейських

У Львівській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу Національної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, у ДТП загинув капрал поліції молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру та рядовий поліції. Обом хлопцям було по дев’ятнадцять років.

На сайті поліції подробиці ДТП не вказують.

Нагадаємо, у Херсоні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю співробітників поліції, у результаті якої постраждали п'ять осіб. Сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля "Шкода Рапід" та "ВАЗ-2108".

Крім того, у Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю інспектора прикордонної служби, в результаті якого загинули дві людини. У разі доведення провини, винуватцеві ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як писало РБК-Україна, у кінці березня у Кіровоградській області п'яний поліцейський на авто врізався в дерево, в результаті аварії загинула пасажирка. У разі доведення провини винуватцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років або без такого.