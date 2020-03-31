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У Кіровоградській області п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 14:01
У Кіровоградській області п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП
Фото: ДТП у Кіровоградській області dbr.gov.ua)

В результаті ДТП загинула 19-річна дівчина

У Кіровоградській області п'яний поліцейський на авто врізався в дерево, в результаті аварії загинула пасажирка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що сьогодні 24-річний працівник одного з відділень Долинського відділу поліції, перебуваючи за кермом автомобіля Ford в стані алкогольного сп'яніння, врізався в дерево

"В результаті зіткнення 19-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці ДТП, водій доставлений в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві почали досудове розслідування смертельної ДТП, відкрито кримінальну справу. У разі доведення провини винуватцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років або без такого.

У Кіровоградській області п'яний поліцейський влаштував смертельну ДТП

Фото: ДТП у Кіровоградській області dbr.gov.ua)

Нагадаємо, в лютому в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Один з постраждалих в аварії помер на місці інциденту.

Також повідомлялося, що в Хмельницькій області поліцейський на смерть збив жінку.

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