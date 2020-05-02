У Львівській області намагалися наїхати на прикордонників: довелося застосовувати зброю

У Львівській області водій автомобіля двічі намагався скоїти наїзд на прикордонників, військовим довелося застосувати зброю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними служби, вчора прикордонники отримали інформацію про шум літального апарату поблизу державного кордону. Поблизу одного з населених пунктів військові виявили автомобіль, але водій не відреагував на вимогу зупинитися та вдався до втечі.

Прикордонники виявили автомобіль у лісовому масиві. Водій знову не виконав вимогу прикордонників та скоїв спробу наїзду на них. Враховуючи загрозу, військові зробили постріли по колесах автомобіля, після чого транспортний засіб все ж вдалося зупинити.

Зазначається, що водій автомобіля отримав осколкові поранення. Прикордонники надали порушнику першу медичну допомогу до приїзду швидкої.

Також прикордонники з'ясували, що окрім водія в автомобілі перебували ще троє пасажирів, двоє з яких втекли до прибуття військових. В ході пошукових заходів військові виявили громадянина з документами та встановили, що його вже затримували польські прикордонники за переміщення тютюнових виробів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області прикордонники зі стріляниною затримали дванадцятьох нелегалів, які намагалися незаконно потрапити у Словаччину. Щоб зупинити порушників, прикордонникам довелося робити попереджувальні постріли.