Во Львовской области пытались наехать на пограничников: пришлось применять оружие

Во Львовской области водитель автомобиля дважды пытался совершить наезд на пограничников, военным пришлось применить оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным службы, вчера пограничники получили информацию о шуме летательного аппарата вблизи государственной границы. Вблизи одного из населенных пунктов военные обнаружили автомобиль, но водитель не отреагировал на требование остановиться и прибег к бегству.

Пограничники обнаружили автомобиль в лесном массиве. Водитель снова не выполнил требование пограничников и совершил попытку наезда на них. Учитывая угрозу, военные произвели выстрелы по колесам автомобиля, после чего транспортное средство все же удалось остановить.

Отмечается, что водитель автомобиля получил осколочные ранения. Пограничники оказали нарушителю первую медицинскую помощь до приезда скорой.

Также пограничники выяснили, что кроме водителя в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из которых скрылись до прибытия военных. В ходе поисковых мероприятий военные обнаружили гражданина с документами и установили, что его уже задерживали польские пограничники за перемещения табачных изделий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали двенадцать нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Словакию. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось делать предупредительные выстрелы.