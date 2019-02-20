У Львівській області покращилася динамика вакцинації школярів від кору

За лютий було вакциновано 12,5 тис. дітей

Во Львовской области с начала февраля в рамках спецоперации по дополнительной вакцинации школьников против кори 12,5 тысяч детей получили пропущенные прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.

Как отмечается, динамика прививок среди детей, которые в свое время пропустили вакцинацию против кори, в области значительно увеличилось: если в ноябре и декабре наверстали пропущенные прививки по 2,5 тысячи детей, то в январе - 8,5 тысяч, за 20 дней февраля - 12,5.

Второй этап спецоперации для повышения уровня охвата прививками против кори школьников, который начался 18 февраля, предусматривает, что в некоторых школах прививки будут делать мобильные бригады врачей, а там, где это удобнее, детей будут вакцинировать в ближайших амбулаториях. обязательное условие для прививки - согласие родителей.

Также в Минздраве отмечают, что по состоянию на 14 февраля, в регионах есть 1 006 096 доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч детей получат прививки от кори во Львовской области в ближайшее время.

Как писало РБК-Украина, более трех тысяч украинцев заболели корью на прошлой неделе.