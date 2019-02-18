ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області розпочався етап вакцинації школярів від кору

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 13:59
У Львівській області розпочався етап вакцинації школярів від кору
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Вакцинуватися можуть безоплатно усі діти до 18 років

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у понеділок, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області від кору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

У міністерстві зазначили, що обов'язковою умовою вакцинації є згода від батьків.

"Сьогодні, 18 лютого, розпочався етап вакцинації школярів Львівської області: майже 50 тисяч дітей отримають щеплення - захист від кору. Обов’язкова умова - згода від батьків", - сказано у повідомленні.

У МОЗ підкреслили необхідність забезпечити вакцинацію дітей.

"Школярі зможуть організовано отримати щеплення в амбулаторіях, а також працюватимуть мобільні бригади… Вакцинуватися за календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни й медики", - зазначається у повідомленні.

Також вказано, що в Україні достатньо якісної та ефективної вакцини КПК, що захищає від кору і важких ускладнень. Із початку цього року в регіонах України використано 187 984 дози вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Понад 60 000 з них - лише за перший тиждень лютого.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про спецоперацію по вакцинації проти кору у Львівській області. У міністерстві зазначили, що спецоперація планується для того, щоб захистити дітей і дорослих від спалаху кору, який триває майже два роки.

Як писало РБК-Україна, ще понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня.

Додамо, у Києві зафіксували перший випадок смерті від кору. Зокрема, в результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.

На кір минулого тижня захворіли ще понад 3 тисячі українців, - МОЗї У Києві зафіксована перша смерть від кору
Новини України ЛьвівМінстерство охорони здоров'я УкраїниЛьвовская областьКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся