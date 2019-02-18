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На кір минулого тижня захворіли ще понад 3 тисячі українців, - МОЗї

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 13:38
На кір минулого тижня захворіли ще понад 3 тисячі українців, - МОЗї
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

З 28 грудня по 8 лютого на кір захворіло 21 355 людей

Ще понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, протягом 7-го тижня 2019 року на кір захворіли 3 264 людини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 7-го тижня 2019 р. на кір захворіли 3 264 людини - 1 545 дорослих та 1 719 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності… МОЗ України нагадує про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менше 95%, аби захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани", - сказано у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що загалом цього року від кору померло вже вісім людей, а у 2018 році – шістнадцять українців.

"Найбільше хворіють на кір саме в тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший. Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 21 355 людей - 9 304 дорослих та 12 051 дитини", - повідомили у МОЗ.

Так, найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 3 446 людини: 1 152 дорослих та 2 294 дитини), Рівненській (1 927: 661 дорослих та 1 266 дітей), Вінницькій (1 901: 826 дорослих та 1 075 дітей),  Хмельницькій (1 542: 834 дорослих та 708 дітей) областях та Києві (1 791 людей: 1 007 дорослих та 784 дитини).

Нагадаємо, в Києві зафіксували перший випадок смерті від кору. Зокрема, в результаті ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померла 57-річна жінка.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань охорони здоров'я закликає ЗМІ активніше інформувати українців про захворюваність на кір.

Додамо, Україна опинилася на першому рядку в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

У Києві зафіксована перша смерть від кору У Раді закликають ЗМІ активніше інформувати українців про кір
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКір
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