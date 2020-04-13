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У Львівській області перевіряють на коронавірус ще 6 людей

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 09:41
У Львівській області перевіряють на коронавірус ще 6 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 83 особи

У Львівській області за ніч з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 6 осіб. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, звернулись пацієнти з міста Львова, Пустомитівського району. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 83 особи.

У прес-службі додали, що на самоізоляції знаходяться 566 особи. За увесь час виписано - 158 пацієнтів. Стан більшості хворих -середньої важкості. У 18- ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ.

Нагадаємо, спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро заявляв, що коронавірус не зникне, поки не буде винайдена і введена в широке користування вакцина.

Зазначимо, у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Першими захворіли дві жінки пенсійного віку, мешканки села Воронівка Вознесенського району. На даний час вони перебувають на стаціонарному лікуванні.

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