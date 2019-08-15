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У Львівській області сталося потрійне ДТП з постраждалими

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 12:11
У Львівській області сталося потрійне ДТП з постраждалими
Фото: ДТП у Львівській області (leopolis.news)

Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю трьох автомобілів постраждали 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Львівській області.

Аварія сталася в середу, 14 серпня, близько 15:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Тухолька Сколівського району.

"Водій автомобіля "БМВ", 31-річний житель Полтавської області, не впорався з керуванням і, виїхавши на зустрічну смугу, скоїв зіткнення з автомобілем "Кіа Соренто", після чого зіткнувся з іншим "БМВ", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП 4 особи були госпіталізовані, ще 3 отримали травми, проте від госпіталізації відмовилися.

По факту події відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 286. Максимальна санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: ДТП у Львівській області (leopolis.news)

Раніше, РБК-Україна повідомляло про потрійне ДТП в окупованому Донецьку. В результаті аварії загинули 3 дітей.

Також, в Івано-Франківській області 20-річна модель стала винуватцем масштабного ДТП за участю 5 автомобілів.

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