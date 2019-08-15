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Во Львовской области произошло тройное ДТП с пострадавшими

Новости » Происшествия    15.08.2019 - 12:11
Во Львовской области произошло тройное ДТП с пострадавшими
Фото: ДТП во Львовской области (leopolis.news)

Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей пострадали 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.

Авария произошла в среду, 14 августа, около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Тухолька Сколевского района.

"Водитель автомобиля "БМВ", 31-летний житель Полтавской области, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем "Киа Соренто", после чего столкнулся с другим "БМВ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 4 человека были госпитализированы, еще 3 получили травмы, однако от госпитализации отказались.

По факту просшествия открыто уголовное дело по ч.1 ст. 286. Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: ДТП во Львовской области (leopolis.news)

Ранее, РБК-Украина сообщало о тройном ДТП в оккупированном Донецке. В результате аварии погибли 3 детей.

Также, в Ивано-Франковской области 20-летняя модель стала виновницей масштабного ДТП с участием 5 автомобилей.

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