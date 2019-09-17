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У Львівській області сталася ДТП за участю легковика та маршрутки, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 16:43
У Львівській області сталася ДТП за участю легковика та маршрутки, є загиблий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП загинула одна людина, ще двоє отримали травми

У Львовскйой області на трасі "Львів-Радехів-Луцьк" неподалік села Ременов Кам'янка-Бузького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинув один чоловік, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласної поліції.

Як повідомляється, аварія сталася 16 вересня близько 22:20.

За попередньою інформацією, на трасі зіткнулися автомобіль "Кіа Каренс", яким керував 47-річний житель райцентру та маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів-Радехів", за кермом якого перебував 52-річний житель міста Радехів. На момент зіткнення в салоні автобуса знаходився водій і 15 пасажирів.

При зіткненні водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водій і один з пасажирів автобуса отримали травми і були госпіталізовані.

В результаті події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до Польщі на шосе А4 сталося дві дорожньо-транспортних пригоди з участю автобусів на українських номерах, один чоловік був госпіталізований. Одне з ДТП сталося вранці 17 вересня на ділянці траси Тарнув-Дембіца поблизу села Ружа-Подгорна. Автобус врізався у бар'єри, після чого перекинувся. В автобусі на момент аварії перебувало дев'ять осіб.

Крім того, в липні у ДТП в Польщі загинув українець. Інцидент стався недалеко від Варшави.

У Львівській області учасники ДТП влаштували стрілянину У Польщі перекинулися два українських автобуса
Новини України ДТПЛьвовская область
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