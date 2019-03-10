У Львівській області сталася пожежа на сміттєзвалищі

Вогнем охоплено територію площею 0,8 га

В воскресенье, 10 марта, вблизи города Новояровск (Львовская область) произошло возгорание свалки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сообщение о возгорании свалки спасатели получили около 07:14. Прибыв на место происшествия было установлено, что огнем охвачена территория свалки площадью 0,8 га.

Отмечается, что тушение пожара продолжается. Однако процесс ликвидации осложняется из-за проблемы с водоснабжением.

"Процесс ликвидации данного пожара осложняется с пополнением запасов воды в целях пожаротушения, ведь ближайший источник воды находится на расстоянии около 1 км", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидировать пожар пытаются 22 человека личного состава ГСЧС и 3 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели в течение двух дней 5 и 6 февраля пытались потушить пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района. Пожар на площади 0,002 га был ликвидирован в 17:00.

Как писало РБК-Украина, спасатели ликвидировали пожар под Днепром на территории завода строительных креплений в селе Камянка. Пожар произошел, 6 марта в 08:35 в с. Каменка Днепровского района по ул. Маяковского, 74 на территории завода строительных креплений в здании ангара.