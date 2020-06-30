У Львівській області продовжили карантин на тиждень

У Львівській області продовжили карантин до 7 червня. Таке рішення сьогодні, 30 червня, прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Рішення про продовження карантину було прийнято у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією в області. Відзначається, що область не відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я відразу за двома показниками - інцидентністю (19% при нормі менше 11%) і динамікою захворюваності (24,9% при нормі менше 11%).

"Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людина, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається за критичної позначки, а стан пацієнтів, що звертаються до лікарів, важчий порівняно з початком пандемії", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Також в ОДА зазначили, що область перебуває серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину.

"Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи", - сказав Козицький.

При цьому комісія ТЕБ та НС рекомендувала виділити додаткові одиниці громадського транспорту для зменшення навантаження на маршрути.

Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні 14 регіонів не готові до ослаблення карантину, серед них-і Львівська область.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавіруса, з них найбільше у Львівській області, всього в регіоні найбільше число хворих - 5435.

При цьому минулого тижня у Львові прийняли рішення про ослаблення карантину - були відкриті ресторани та спортклуби.