У Львівській області продовжили карантин на тиждень

Карантин продовжено до 7 липня
У Львівській області продовжили карантин до 7 червня. Таке рішення сьогодні, 30 червня, прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Рішення про продовження карантину було прийнято у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією в області. Відзначається, що область не відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я відразу за двома показниками - інцидентністю (19% при нормі менше 11%) і динамікою захворюваності (24,9% при нормі менше 11%).
"Ми не можемо послаблювати карантин, коли кількість нових хворих щодня збільшується на 150-240 людина, коли відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається за критичної позначки, а стан пацієнтів, що звертаються до лікарів, важчий порівняно з початком пандемії", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Також в ОДА зазначили, що область перебуває серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину.
"Днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання в джерелі біля Львова. Цією справою зараз займаються правоохоронні органи", - сказав Козицький.
При цьому комісія ТЕБ та НС рекомендувала виділити додаткові одиниці громадського транспорту для зменшення навантаження на маршрути.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні 14 регіонів не готові до ослаблення карантину, серед них-і Львівська область.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавіруса, з них найбільше у Львівській області, всього в регіоні найбільше число хворих - 5435.
При цьому минулого тижня у Львові прийняли рішення про ослаблення карантину - були відкриті ресторани та спортклуби.
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Автор: Игорь Литвиненко