Во Львовской области продлили карантин на неделю

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Карантин продлен до 7 июля

Во Львовской области продлили карантин до 7 июня. Такое решение сегодня, 30 июня, приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Решение о продлении карантина было принято в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в области. Отмечается, что область не соответствует требованиям Министерства здравоохранения сразу по двум показателям - инцидентности (19% при норме в менее 11%) и динамике заболеваемости (24,9% при норме менее 11%).

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Также в ОГА отметили, что область находится среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

"На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы", - сказал Козицкий.

При этом комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала выделить дополнительные единицы общественного транспорта для уменьшения нагрузки на маршруты.

Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине 14 регионов не готовы к ослаблению карантина, среди них и Львовская область.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса, из них больше всего во Львовской области; всего в регионе наибольшее число больных - 5435.

При этом на прошлой неделе во Львове приняли решение об ослаблении карантина - были открыты рестораны и спортклубы.

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Автор: Игорь Литвиненко