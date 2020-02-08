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У Київській області екс-поліцейські створили нарколабораторію

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 17:23
У Київській області екс-поліцейські створили нарколабораторію
Фото: обладнання нарколабораторії (ssu.gov.ua)

Зловмисники виготовляли метадон та амфетамін

У Київській області викрили нарколабораторію, яку організували колишні співробітники поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як встановила служба, колишні правоохоронці на околиці Обухова створили нарколабораторію у промисловому приміщенні, де виготовляли до 5 кілограмів метадону та до 10 кг амфетаміну в місяць. Наркотики зловмисники збували по всій Україні.

Зазначається, що в ході обшуків співробітники спецслужби виявили та вилучили понад 2 кг метадону у твердому та 4,7 кг у рідкому стані, а також 3,5 кг амфетаміну. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить близько 5 млн гривень.

"Співробітники спецслужби затримали у нарколабораторії, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, трьох учасників угруповання. Серед них двоє організаторів - колишніх поліцейських", - розповіли в СБУ.

Наразі триває досудове слідство за ст. 207 Кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення підозри затриманим та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії для притягнення до відповідальності інших можливих учасників тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ блокувала канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Незаконну діяльність організували жителі Дніпра. Зловмисники замовляли партії наркотиків з ЄС через інтернет у постійного реалізатора, після чого поширювали їх областями України.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області поліція викрила чоловіка, який організував канал збуту наркотичної речовини між двома областями.

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