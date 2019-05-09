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Прикордонники затримали майже 20 нелегальних мігрантів

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 22:51
Прикордонники затримали майже 20 нелегальних мігрантів
Фото: затримані мігранти (dpsu.gov.ua)

Прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів

В Закарпатській та Львівській області прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Повідомляється, що в Закарпатській області прикордонники відділу "Великий Березний" отримали інформацію від співробітників Нацполіції про те, що від міста Свалява в напрямку міста Перечин рухається група нелегальних мігрантів.

"За дві години пошуків спільна міжвідомча група у складі прикордонників відділу "Великий Березний", співробітників Національної та патрульної поліції на околиці с. Тур’я Пасіка затримала чотирьох українців та п’ятьох незаконних мігрантів без документів, котрі їхали чотирма легковиками української реєстрації", - заявили прикордонники.

Згодом за допомогою службової собаки група прикордонників та спецпідрозділу "КОРД" затримали ще групу з 4 іноземців, які також не мали з собою документів, після чого було затримано ще групу з трьох нелегалів.

Затримані повідомили, що вони є громадянами Бангладеш. Їх було доставлено до прикордонного пункту разом із переправниками.

"Після встановлення осіб затриманих, їх буде притягнуто до адмінвідповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Громадян України, які намагалися переправити незаконних мігрантів до Словаччини, буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ст.332 ККУ", - повідомили прикордонники.

Також у Львівській області прикордонники на околиці села Грушів затримали автомобіль BMW, де знаходилось 5 громадян Туреччини, які намагались потрапити до країн ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів. За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, нелегальна міграція є прибутковим бізнесом, адже вартість незаконного транзиту одного нелегала  через територію України складає близько 3 тис. доларів.

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