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В Одесі поліцейський збив жінку з дитиною

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 21:05
В Одесі поліцейський збив жінку з дитиною
Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Жінка госпіталізована

В Одесі на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Встановлено, що поліцейський, повертаючись зі служби на своєму автомобілі "Деу Ланос", скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).

Внаслідок аваріі жінка отримала травми та була госпіталізована. За попередніми даними, дитина тілесних ушкоджень не зазнала.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП та керівництво інспекції з особового складу ГУНП. Попередньо водій тверезий.

Про подію проінформовано працівників Управління внутрішньої безпеки ДВБ та міжрегіонального відділу ДБР.

Нагадаємо, в Одесі п'яний поліцейський 19 січня збив двох людей. ДТП сталося в міжквартальних проїздах біля супермаркету, розташованого на вулиці Люстдорфська дорога.

В кінці грудня 2019 року в Хмельницькій області правоохоронець здійснив наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості.

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