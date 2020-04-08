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У Львівській області підтвердили другу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 19:42
У Львівській області підтвердили другу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвою став 50-річний чоловік

У Львівській області зафіксували другу смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили у Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляє, що жертвою став 50-річний чоловік. У нього коронавірус був підтверджений вчора, 7 квітня.

"Чоловіка доставили до Клінічної лікарні Львівської залізниці у важкому стані з шлунково-кишковою кровотечею, дихальною недостатністю. Незважаючи на зусилля медиків, реанімаційну допомогу чоловік помер", - зазначили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що 8 квітня у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 13 осіб. При цьому 9 пацієнтів знаходяться у важкому стані.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли 7 осіб. Всього станом на ранок 8 квітня в країні померло 52 людини з підтвердженими випадками COVID-19.

Зазначимо, всього в Україні станом на ранок 8 квітня були підтверджені 1668 випадків зараження коронавірусом, 35 пацієнтів одужали. Таким чином, за добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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