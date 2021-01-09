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У Львівській області в перший день локдауну знайшли десятки порушників

Автор: Дмитро Левицький

У перший день дії посиленого карантину на території Львівської області виявили десятки порушників обмежень. Поліцейські складали на порушників адміністративні матеріали.

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Про це повідомили в поліції Львівської області.

Для контролю за дотриманням вимог карантину в області створили додаткові мобільні групи. Вони реагують на порушення локдауну підприємцями, перевізниками та громадянами.

Протягом першої доби локдауну правоохоронці Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог. Поліцейські також проводять з громадянами профілактичну та роз'яснювальну роботу.

"Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, вчора в Україні почав діяти посилений карантин. Локдаун діятиме до кінця 24 січня. З обмеженнями можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, сьогодні в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому в супермаркетах заборонили продавати іграшки та одяг.

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